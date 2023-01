Rodrigo Caio é zagueiro do Flamengo - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 22/01/2023 16:35

Após a vitória do Flamengo sobre o Nova Iguaçu por 5 a 0, no último sábado, o técnico Vítor Pereira atualizou a situação de Rodrigo Caio durante a coletiva de imprensa. O defensor, vale lembrar, não entra em campo desde o dia 10 de julho do ano passado.

"Teve uma fase de recuperação, ainda não o vejo nas condições ideais. Mas, provavelmente, como nós conversamos essa semana e ele disse também, está lhe a faltar jogo. Necessita de jogo para dar o passo em frente, para esquecer da lesão antiga. A qualidade dele é inegável. É um jogador do grupo, jogador com espírito de grupo e líder também. Só precisa estar num nível competitivo maior também", disse o treinador.

Um dos principais zagueiros da história recente do Flamengo, Rodrigo Caio sofreu muito com lesões em 2022. Não por acaso, ele disputou apenas 12 partidas durante a temporada passada.

No início de 2022, em janeiro, ele precisou ser operado por conta de uma inflamação no joelho direito. Dessa forma, só conseguiu estrar naquela temporada no dia 11 de maio, contra o Altos-PI, pela Copa do Brasil.

Posteriormente, em setembro, o zagueiro precisou passar por uma artroscopia no joelho esquerdo por causa de uma lesão no local. Com isso, Rodrigo Caio não voltou a jogar mais em 2022 e ainda se recupera para poder voltar a jogar.