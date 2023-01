Matheuzinho é lateral-direito do Flamengo - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 22/01/2023 07:00

Um dos destaques da vitória do Flamengo sobre o Nova Iguaçu por 5 a 0, no último sábado, foi Matheuzinho. Em seu segundo jogo na temporada 2023, o camisa 34 se mostrou peça importante para o time - sobretudo no setor ofensivo - e indicou que brigará pela titularidade da lateral direta rubro-negra.

Dentro de campo, ele contribuiu com duas assistências, três lançamentos certos e 57 passes acertados (segunda maior marca da equipe na partida). Na defesa, mesmo em meio a um jogo completamente dominado, ainda colaborou com um desarme e uma interceptação. Os números são do site "FootStats".

Atualmente, Matheuzinho disputa posição com Varela, que assinou em janeiro um pré-contrato de trabalho com o Fla válido até o fim de 2025. O uruguaio foi titular em dois dos três jogos do Uruguai na Copa do Mundo do Catar e chegou com moral para a temporada 2023.

Ele, no entanto, ainda não conseguiu corresponder à altura nesse começo de temporada. Além disso, viu Matheuzinho ter um melhor desempenho na rodada passada, contra o Madureira. Ainda é cedo para cravar quem será o titular, mas o cenário de momento deixa a disputa em aberto.

"É importante termos dois jogadores por posição, eu diria que até três, pela experiência que tive do ano passado. Temos que estar atentos, neste momento, à nossa base para encontrar um terceiro lateral, no sentido de estarmos preparados para uma lesão. As características são diferentes, e nós tentamos por ao serviço do coletivo aquilo que são as características individuais de cada um. A competitividade é boa para a equipe", disse o técnico Vítor Pereira, na coletiva de imprensa.

Em tempo: provavelmente com um time misto, o Flamengo volta a campo na próxima terça-feira, às 21h10, para enfrentar o Bangu no Raulino de Oliveira. Na sequência, o Rubro-Negro volta as atenções para a Supercopa do Brasil, o primeiro grande compromisso do time na temporada.