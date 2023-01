Vitor Pereira, técnico do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 21/01/2023 15:13

Rio - O Flamengo está escalado para a partida contra o Nova Iguaçu, neste sábado (21), às 16h, no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Carioca.

Para o duelo, o técnico Vítor Pereira terá o retorno do zagueiro Filipe Luís, que se recuperou de lesão. No entanto, o português decidiu poupar jogadores titulares como Gabigol, Arrascaeta e David Luiz, que jogaram diante do Madureira na última quarta-feira. Ele quer equilibrar o elenco, visando a disputa da Supercopa no próximo dia 28.

Com isto, o Rubro-Negro irá a campo da seguinte forma: Santos, Matheuzinho, Pablo, Fabrício Bruno, e Filipe Luís; Erick Pulgar, Gerson e Matheus França; Marinho, Everton Cebolinha e Pedro. No banco de reservas, estão a disposição: Matheus Cunha, Guillermo Varela, David Luiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Igor Jesus, Thiago Maia, Thiaguinho, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Mateusão.