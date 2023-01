Torcida do Flamengo promete fazer 'o maior AeroFla de todos' - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 20/01/2023 15:54

Rio - A torcida do Flamengo já começou a se mobilizar na organização do "AeroFla" para o Mundial de Clubes da Fifa. A expectativa é de que o elenco do Rubro-Negro viaje para Marrocos no dia 2 de fevereiro, uma quinta-feira. Os organizadores do "AeroFla" planejam a maior festa da história do evento.

Edição: @crf_yuri14 pic.twitter.com/fmaQlk51I6 — AeroFla (@Aero_Fla) January 20, 2023 O AeroFla já se tornou uma tradição nas finais importantes que o Flamengo disputa. Tanto na conquista das Libertadores de 2019 e 2022, quanto na derrota do torneio em 2021, a torcida rubro-negra compareceu em peso no Aeroporto do Galeão, para enviar boas energias ao clube.

O Mundial de clubes começa no dia 1º de fevereiro. O Flamengo, no entanto, só fará o seu primeiro jogo no dia 7, contra o vencedor do duelo entre Al-Hilal, da Arábia Saudita, e Wydad Casablanca, do Marrocos. A final será no dia 11 do mesmo mês.