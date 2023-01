Facundo Pellistri tem poucas chances de jogar no Manchester United - OLI SCARFF / AFP

Publicado 20/01/2023 14:27

Alvo de Botafogo e do Flamengo, Facundo Pellistri não deseja voltar a jogar na América do Sul neste momento. É o que garante o empresário do meia-atacante de 21 anos, Edgardo Lasalvia, que teve reunião com a diretoria do Manchester United e ouviu que ele terá mais chances no time.

O profissional confirmou conversas com o Flamengo, mas descartou uma negociação. Inclusive, ele lembrou que o jovem uruguaio podia ter o mesmo problema de falta de oportunidades.

“Sim, o interesse é real, mas nossa ideia hoje não é voltar para a América do Sul. Facu tem muitas ofertas da Europa. Minha opinião pessoal é que o Flamengo tem muitos jogadores nessa posição e estamos priorizando a parte esportiva. Facu tem que ir para um time jogar, onde é prioridade", disse em entrevista ao programa ‘100% Deportes’ da rádio uruguaia Sport 890.



Tanto Flamengo quanto Botafogo desejavam a contratação de Pellistri por empréstimo de um ano. Entretanto, a proposta do Rubro-Negro estava à frente do rival. Além disso, há o interesse de outros clubes.



Só que o empresário do uruguaio ainda vê possibilidade dele permanecer no Manchester United:



"O treinador nos disse que quer que ele fique, que vai dar os minutos que ele merece. Pellistri também nos disse que está no Manchester, um dos melhores times do mundo, entendemos isso, mas nosso interesse e nosso trabalho é cuidar da carreira do jogador. Esperamos chegar a um entendimento.”