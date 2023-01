Maracanã é palco de grandes festas da torcida do Flamengo - Paula Reis / Flamengo

Publicado 19/01/2023 18:13

O Flamengo divulgou as informações da venda de ingressos para a partida da volta contra o Independiente del Valle, válida pela Recopa Sul-Americana. O segundo jogo da decisão acontece no dia 28 de fevereiro, às 21h30, no Maracanã.

A comercialização dos ingressos começa para os sócios-torcedores do Nação já na próxima segunda-feira, às 10h. Para comprar, é preciso acessar o site flamengo.superingresso.com.br

Em nota, o Rubro-Negro confirmou que os sócios titulares e convidados dos novos planos do Nação que adquiriram o "Pacote Maracanã 2023" já estão com as entradas garantidas.

Ademais, quem faz parte dos novos planos do Nação Sócio-Torcedor e completou 36 meses ou mais no Programa terá prioridade +1 para comprar ingressos. Isso quer dizer que este sócio contará com um nível (rating) acima do contratado no seu plano vigente.

CONFIRA OS HORÁRIOS DE VENDA POR PLANO E RATING DE COMPRA

23/01 (10h) - Diamante+1 (rating 0)

23/01 (14h) - Diamante / Maior do Mundo / Platina+1 (rating 1)

23/01 (18h) - Platina / Mais Querido / Ouro+1 (rating 2)

24/01 (10h) - Ouro / Sempre Contigo / Prata+1 (rating 3)

24/01 (14h) - Prata / Jogamos Juntos / Bronze +1 (rating 4)

24/01 (18h) - Bronze / Onde Estiver (rating 5)

25/01 (10h) - Nação Jr. / Público geral online (rating 6)

28/02 (10h) - Encerramento das vendas online

COMO VER O RATING (NÍVEL) DE COMPRA DE SÓCIO-TORCEDOR?

Siga o seguinte passo a passo:

1. Acesse mengo.com.br

2. Faça o login na sua conta de sócio-torcedor com seu e-mail/CPF e senha

3. Na parte superior, clique em “INGRESSOS”

4. Na nova página, veja a informação do seu rating logo abaixo do evento que está à venda.

VALORES



Norte (Flamengo)

- Diamante: R$35,00

- Platina: R$49,00

- Ouro: R$49,00

- Prata: R$56,00

- Bronze e planos antigos: R$70,00

- Público Geral: R$140,00 (meia R$70,00)

Sul (Flamengo)

- Diamante: R$45,00

- Platina: R$63,00

- Ouro: R$63,00

- Prata: R$72,00

- Bronze e planos antigos: R$90,00

- Público Geral: R$180,00 (meia R$90,00)

Leste Superior (Flamengo)

- Diamante: R$62,50

- Platina: R$87,50

- Ouro: R$87,50

- Prata: R$100,00

- Bronze e planos antigos: R$125,00

- Público Geral: R$250,00 (meia R$125,00)

Leste Inferior (Flamengo)

- Diamante: R$87,50

- Platina: R$122,50

- Ouro: R$122,50

- Prata: R$140,00

- Bronze e planos antigos: R$175,00

- Público Geral: R$350,00 (meia R$175,00)



Oeste (Flamengo)

- Diamante: R$100,00

- Platina: R$140,00

- Ouro: R$140,00

- Prata: R$160,00

- Bronze e planos antigos: R$200,00

- Público Geral: R$400,00 (meia R$200,00)

Maracanã Mais (Flamengo)

- Diamante: R$506,25

- Platina: R$678,75

- Ouro: R$678,75

- Prata: R$765,00

- Bronze e planos antigos: R$937,50

- Público Geral: R$1800,00 (meia R$937,50)

Obs: Nos ingressos para setores em que há a prestação de serviços adicionais, como, por exemplo, o serviço de buffet e o setor Maracanã Mais, o desconto incide apenas sobre a parcela referente ao ingresso para o jogo, sendo cobrado integralmente o valor referente ao serviço.

IMPORTANTE

Por uma orientação das autoridades de segurança, o acesso ao Maracanã será realizado exclusivamente via ingresso físico. Assim, acessos com cartão-ingresso do Nação não serão permitidos. Futuramente, o Flamengo informará os pontos e procedimentos para a troca dos ingressos.