Detalhes do uniforme principal do Flamengo para 2023Reprodução

Publicado 19/01/2023 16:18

Rio - Um vídeo com detalhes do uniforme principal do Flamengo para a temporada de 2023 vazou na internet, nesta quinta-feira (19). A filmagem, que aparentemente foi feita em uma fábrica da Adidas, mostra os detalhes da parte da frente e do verso da camisa que será utilizada pelo Rubro-Negro.



Confira, com detalhes, o uniforme principal do #Flamengo para a temporada de 2023.



Modelo deve ser utilizado pela primeira vez no dia 7 de fevereiro, na semifinal do Mundial de Clubes da Fifa. pic.twitter.com/fUbM3VAjUp — Gabriel Orphão (@GabrielOrphao) January 19, 2023 O modelo será lançado oficialmente na sexta-feira, dia 27 de janeiro, nas lojas físicas e on-line do Flamengo e da Adidas. O valor da camisa sofreu um aumento para este ano, e passará a ser vendido por R$ 349,90. O modelo será lançado oficialmente na sexta-feira, dia 27 de janeiro, nas lojas físicas e on-line do Flamengo e da Adidas. O valor da camisa sofreu um aumento para este ano, e passará a ser vendido por R$ 349,90.

A expectativa é de que a estreia oficial do novo uniforme ocorra na semifinal do Mundial de Clubes da Fifa, no dia 7 de fevereiro, contra o vencedor do duelo entre Al-Hilal, da Arábia Saudita, e Wydad Casablanca, do Marrocos.