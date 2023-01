Vitor Pereira, técnico do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 19/01/2023 09:29 | Atualizado 19/01/2023 12:20

Rio - O empate sem gols do Flamengo com o Madureira, na última quarta-feira, em Cariacica, causou uma preocupação no técnico Vítor Pereira que vai além do resultado. Após a partida, o português se mostrou receoso com a questão física de seus jogadores, mas deixou claro que escalará o mesmo time contra o Nova Iguaçu, no sábado.

"Coloquei o Mateusão no segundo tempo para forçar mais o último terço. Nós tentamos a vitória a qualquer custo, arriscamos tudo. Tiramos o Ayrton Lucas porque ele jogou os 90 minutos contra a Portuguesa e três dias depois foi obrigado a voltar a campo. Então, nós temos sempre que pensar na questão das lesões, para tentar preservar os nossos jogadores. Optamos por jogar com o Marinho aberto. Nesse momento, estamos adaptando pelo Filipe Luís não estar", afirmou Vítor.

"Vamos ter que arriscar mais uma vez porque é a única forma (contra o Nova Iguaçu). Ainda cansados, mas vamos jogar para adquirir tempo de jogo. Depois, vamos desacelerar para pegar o Palmeiras. O próximo jogo vai ser com a mesma equipe, mesmo cansados", completou.

O treinador também destacou que o calendário corrido tem atrapalhado no desenvolvimento da equipe.

"Fisiologicamente ainda não estamos em condições de jogar sob muito calor e passar três dias e jogar outra vez. Não estamos preparados para isso, mas temos necessidade de jogar. E como temos necessidade, corremos um risco. Não houve fluidez nos movimentos e na circulação de bola no primeiro tempo. É um processo que temos que dar tempos de jogo aos atletas sabendo que eles neste momento ainda não estão preparados para jogar de três em três dias", declarou.

O Flamengo volta a campo no próximo sábado, às 16h, no Maracanã. O Rubro-Negro soma 7 pontos no Campeonato Carioca.