Rio - Flamengo e Corinthians podem fechar uma parceria com o Zenit, da Rússia, em breve. O clube de São Petesburgo demonstrou interesse em um acordo para o futebol feminino e as categorias de base das equipes. A informação foi divulgada pelo jornalista Fábio Aleixo, e confirmada pelo diretor da equipe europeia, Alexander Medvedev, que aproveitou para elogiar os brasileiros.

"O Brasil é um dos principais vetores de desenvolvimento para nós. E tenho não são apenas os jogadores que estão no centro de atenção do Zenit, mas também outras formas de cooperação, incluindo amistosos, troca de experiências de treinadores. Nossos parceiros brasileiros contam com a mesma boa infraestrutura que nós, e a troca de experiências é sempre proveitosa", disse o diretor, em entrevista à MatchTV.

Um exemplo do que ocorreria nesta possível parceria é um convite que o Zenit fez para o Flamengo. O clube russo conversou com a diretoria do Rubro-Negro, e convidou os jogadores de 14 e 15 anos para disputarem um torneio internacional em São Petesburgo nas próximas semanas.