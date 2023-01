Salário de Caiçara no Basaksehir é de R$ 650 mil mensais. Bahia e Atlético-MG também fizeram sondagem - Divulgação

Publicado 19/01/2023 13:18

Júnior Caiçara Divulgação Rio - Após a saída de Rodinei, o Flamengo segue de olho no mercado em busca da oportunidade de contratar um lateral-direito. Segundo a jornalista Isabelle Costa, um dos nomes que agradam ao Rubro-Negro e que foi sondado no início deste ano é o de Júnior Caiçara, que atualmente defende o Basaksehir, da Turquia.

Na época, o contato do Flamengo com o estafe de Caiçara foi feito por Bruno Spindel e Fabinho, integrantes do Departamento de Futebol, mas não havia informações sobre uma possível negociação sem custos. Nesta semana, o clube turco aceitou liberar o atleta de graça para jogar ao Brasil e ele foi oferecido ao time carioca.

Atualmente, o salário de Júnior Caiçara no Basaksehir é de R$ 650 mil mensais. No entanto, o atleta está disposto a reduzir o valor para voltar ao Brasil. Bahia e Atlético-MG também fizeram sondagem.

Revelado pelo Santo André, Júnior Caiçara atuou pouco no Brasil. O lateral fez a maior parte de sua carreira na Europa, onde defendeu, além do Basaksehir, Ludogorets Razgrad, da Bulgária, e o Schalke 04, da Alemanha.