Andrade estava internado desde o dia 29 de dezembroArquivo

Publicado 19/01/2023 19:45

Rio - Um dos maiores ídolos da história do Flamengo, Andrade recebeu alta do hospital na última quarta-feira (18). O ex-jogador estava internado desde o dia 29 de dezembro, quando sofre um infarto durante uma confraternização na sede social do Rubro-Negro, na Gávea.



O ex-volante passou por uma cirurgia de emergência, e teve boa evolução no tratamento. No entanto, precisou passar por diversos exames complementares e, por isto, ficou quase um mês internado.



Andrade, de 65 anos, foi jogador do Flamengo entre 1976 e 1988. Ele foi multicampeão pelo clube e entre as principais conquistas possui um Mundial de Clubes, uma Libertadores e quatro títulos do Campeonato Brasileiro.



Além de jogador, Andrade também foi técnico do Flamengo. Em 2009, ele assumiu como interino ao longo do ano e levou o clube ao título do Brasileirão.