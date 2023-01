Arrascaeta - Thiago Ribeiro/Agência Estado

ArrascaetaThiago Ribeiro/Agência Estado

Publicado 19/01/2023 17:47

O meia Arrascaeta sofreu uma lesão no tornozelo durante a partida contra o Madureira, na última quarta-feira (18), considerada uma torção leve no local. No entanto, a lesão não preocupa e o uruguaio não deve desfalcar o clube nas próximas rodadas. A informação é do "LANCE".

Nesta quinta-feira (19), Arrascaeta iniciou o tratamento no departamento médico do clube e chegou a registrar o momento nas suas redes sociais com uma foto. Tanto é que, mesmo com a torção, ele atuou até o fim da partida.

A tendência, inclusive, é que Arrascaeta seja relacionado para o duelo do próximo sábado (21), pela terceira rodada do Campeonato Carioca, contra o Nova Iguaçu. Basta apenas a liberação do departamento médico para que sua escalação seja confirmada, o que deve acontecer.