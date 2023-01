Flamengo e Palmeiras - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 19/01/2023 12:41

Com a venda para o publico geral aberta nesta quinta-feira, a Supercopa do Brasil já teve 50 mil ingressos vendidos de forma antecipada. Com entradas a partir de R$ 99, o jogo entre Palmeiras e Flamengo será realizado em 28 de janeiro (sábado), às 16h30, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.



O duelo colocará frente a frente os atuais campeões da Série A do Brasileirão e da Copa do Brasil, respectivamente. Esta será a quarta edição da Supercopa do Brasil desde que a competição voltou ao calendário nacional. O Flamengo participou de todas edições desde então, vencendo duas e perdendo uma.

Em 2021, no mesmo Mané Garrincha, o Rubro-Negro superou o Palmeiras, nos pênaltis, após o 2 a 2 no tempo regulamentar. Por conta da pandemia de Covid-19, aquela edição não teve público presente. O time carioca foi campeão em 2020 e vice em 2022 - o Galo foi o vencedor.