Bandeira do MadureiraFoto: Divulgação/Twitter @MadureiraEC_BR

O Madureira ficou irritado com a narração feita pela BandSports do jogo contra o Flamengo, nesta quarta-feira (18). Nas redes sociais, o perfil oficial do clube citou algumas frases ditas pelo narrador e questionou se a transmissão não era da Fla TV, que é o canal do Rubro-Negro no YouTube.

"'Vambora Gabi', 'Vai Mengão', 'Abandona não, Mengão'… isso é BandSports ou FlaTV???", escreveu o perfil oficial do Madureira.

Dentro de campo, as duas equipes empataram em 0 a 0. O Flamengo dominou o confronto, mas não teve eficiência para furar a defesa do Madureira e conquistar a vitória. O Tricolor Suburbano, por sua vez, só conseguiu emplacar um bom ataque na partida.

Agora, as duas equipes viram a chave para a terceira rodada do Estadual. O Madureira volta a campo no próximo domingo, às 18h, para enfrentar o Fluminense no Estádio Kleber Andrade. Já o Flamengo tem compromisso no sábado, às 16h, contra o Nova Iguaçu no Maracanã.