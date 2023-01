Ramon - Divulgação / Flamengo

Publicado 18/01/2023 16:46

Rio - O lateral-esquerdo Ramon, de 21 anos, está a caminho do Olympiacos, da Grécia. De acordo com informações do jornalista Venê Casagrande, o Flamengo aceitou a proposta do clube europeu e o jovem topou o desafio. O contrato do brasileiro com o novo clube será de quatro anos.

O clube carioca vai receber de 1,5 milhão de euros, cerca de R$ 8,2 milhões, por 70% dos direitos de Ramon. O jovem deverá viajar o mais breve possível para se apresentar ao seu novo clube.

O Olympiacos tem no seu elenco, Marcelo, de 34 anos, ex-lateral da seleção brasileira e do Real Madrid. No entanto, o veterano tem contrato apenas até o meio do ano e não deve permanecer. O Fluminense acompanha de perto a situação do jogador.

Ramon surgiu como uma grande promessa, mas nunca conseguiu vingar no Flamengo. Ele disputou o último Brasileiro pelo Bragantino e pouco jogou. Atualmente, Vítor Pereira conta com Filipe Luís e Ayrton Lucas para a posição.