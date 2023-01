João Gomes está na mira do Lyon - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

João Gomes está na mira do LyonGilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 18/01/2023 13:13

Rio - Um diretor do Lyon foi enviado ao Brasil para fechar a contratação do volante João Gomes, do Flamengo. O dirigente já está no Rio e tentará concretizar o mais rápido possível a negociação pelo jogador de 21 anos.

A missão de fechar com João Gomes foi dada a Bruno Cheryou, diretor de recrutamento do Lyon. Em entrevista ao "L'Equipe", o dirigente fez elogios ao jogador do Flamengo e o colocou como uma das prioridades do time francês nesta janela.

"Ele (João Gomes) é um jogador que estamos observando há um ano e meio. Antes, o timing não era dos melhores. Não podíamos fazer muita coisa financeiramente. Uma janela foi aberta (com a chegada de John Textor, novo acionista do Lyon) e estamos correndo (na negociação). Gosto demais desse jogador e seria um sonho tê-lo aqui", afirmou.



Recentemente, João Gomes chegou a ter sua venda encaminhada ao Wolverhampton, mas os franceses atravessaram o negócio com uma oferta de 19 milhões de euros (R$ 104 milhões) e devem levar a melhor.