Wilton Pereira Sampaio - CESAR GRECO/Palmeiras

Wilton Pereira Sampaio CESAR GRECO/Palmeiras

Publicado 17/01/2023 17:53

Rio - A Confederação Brasileira de Futebol definiu, nesta terça-feira (17), o árbitro responsável por comandar a decisão da Supercopa do Brasil, entre Flamengo e Palmeiras. Após se destacar na Copa do Mundo do Catar, Wilton Pereira Sampaio comandará o duelo em Brasília. A entidade não definiu, até o momento, os auxiliares e a equipe do VAR para o confronto.

Esta será a segunda vez que Wilton apitará uma partida da Supercopa do Brasil. Em 2020, o goiano foi o responsável por comandar o duelo entre Flamengo e Athletico-PR, também em Brasília, onde o clube carioca conquistou o seu primeiro título da competição.

O confronto entre Flamengo e Palmeiras está marcado para o dia 28 de janeiro, às 16h30, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. O Rubro-Negro brigará pelo seu terceiro título da competição, enquanto o Alviverde busca o triunfo inédito.