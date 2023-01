Vitor Pereira durante treino do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 17/01/2023 16:25 | Atualizado 17/01/2023 16:32

Rio - A postura de Vítor Pereira no vestiário do Flamengo após a goleada de 4 a 1 sobre a Portuguesa, no último domingo, no Maracanã, chamou atenção. Durante a tradicional roda de oração, o treinador português pediu que seus comandados rezassem mais devagar "para Deus conseguir ouvir".

"Quando rezarmos agora, nós vamos rezar mais devagar um bocadinho porque eu não consigo pensar. Quando eu estou a rezar, eu estou mesmo a rezar para Deus me ouvir. E quando é muito rápido ele não nos consegue nos acompanhar. Até me falta o ar. Muito rápido. Assim Deus não consegue perceber, não consegue ouvir, cara. Então vamos lá. Parabéns a todos e vamos continuar o nosso trabalho", disse Vítor antes da oração.

Após a fala do treinador, registrada pela FlaTV, foi possível perceber sorrisos e risadas do elenco por conta da situação. O grupo obedeceu ao português e fez a oração de forma mais lenta.

O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira, às 19h, contra o Madureira. O duelo será disputado em Cariacica.