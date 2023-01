Presidente Rodolfo Landim quer reforçar o Flamengo para disputar o Mundial - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Presidente Rodolfo Landim quer reforçar o Flamengo para disputar o MundialGilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 17/01/2023 13:30

Rio - O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim falou sobre um assunto que gera curiosidade de todos os torcedores cariocas: a administração do Maracanã. Em entrevista à TV Brasil, o mandatário reafirmou o acordo entre o Rubro-Negro e o Fluminense em relação à licitação do estádio. Porém, admitiu que outras equipes possam atuar no local.

"É um desafio muito grande tornar viável um projeto de novo estádio. A prioridade número um, eu não escondo de ninguém, é a licitação do Maracanã. Estamos com o Fluminense, que é o nosso parceiro. O acordo que temos é com o Fluminense, de exclusividade entre os dois clubes. Isso na administração do estádio, outra coisa é quem vai jogar no Maracanã", disse.

Em relação ao Vasco, que deverá iniciar uma obra em São Januário, Landim admitiu a possibilidade de ceder o Maracanã para o Cruzmaltino em algumas partidas. Ele também afirmou que vem conversando com John Textor a fim de colocar o estádio do Nilton Santos como uma possibilidade para outros clubes do Rio.

"O Vasco tem o seu estádio, mas a gente entende que o Vasco precise do Maracanã em alguns jogos. Isso deve ser conversado, analisado em conjunto, planejado com análise da tabela. A gente não pode voltar para o passado, com o Maracanã com um gramado impraticável para o nível exigido hoje. É possível fazer isso, também tenho conversado com o John Textor sobre o Engenhão. Podemos fazer um "bem bolado" com os estádios do Rio para atender todo mundo", afirmou.