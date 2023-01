Gabi marcou um dos gols do Flamengo na goleada de 4 a 1 sobre a Portuguesa - Thiago Ribeiro/Agência Estado

Publicado 16/01/2023 18:20

Rio - Assumir a camisa 10 do Flamengo exigiu de Gabigol uma mudança fora de campo. Em entrevista à TV Brasil, o presidente rubro-negro, Rodolfo Landim, revelou ter exigido uma mudança de postura do artilheiro antes de lhe dar o número histórico.

"Com a camisa 10, vem uma série de coisas: exemplo, responsabilidade, comportamentos que são importantes para alguém que vai vestir a camisa 10 do Flamengo. Falei para ele: "você vai ter que mostrar para mim que está preparado, em termos de mudar algumas posturas que você tem, e acho que você sabe do que eu estou falando". Ele olha e não responde nada", afirmou Landim.

"Ele é muito maduro, muito inteligente, de resposta muito rápida. Captou claramente o que a gente falou e sabe que tem é um símbolo muito maior do que apenas o número 10", completou.

Gabigol assumiu a 10 após a saída de Diego Ribas, que carregou o número nas últimas seis temporadas e se aposentou no fim do ano passado. Na época, o ídolo rubro-negro chegou a pedir "autorização" a Zico para pegar a 10 e teve a "benção" do Galinho.

No último domingo, Gabigol marcou pela primeira vez com a nova numeração. O atacante fez um dos gols na goleada de 4 a 1 sobre a Portuguesa, no Maracanã.