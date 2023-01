Sede da Conmebol - Foto: Divulgação/Conmebol

Publicado 16/01/2023 15:03

Rio - O Flamengo terá um incentivo extra para conquistar o Mundial de Clubes. Por meio do seu perfil oficial no Twitter, o presidente da Conmebol Alejandro Domínguez prometeu uma bonificação a mais, caso o clube carioca seja campeão do torneio, que acontece no mês que vem em Marrocos.

"A América do Sul quer mais glórias esportivas! A Conmebol concederá um prêmio adicional de 5 milhões de dólares (algo em torno de R$ 25,5 milhões) ao Flamengo, campeão da Libertadores, se ganhar o Mundial de Clubes. É um forte incentivo para o representante de nosso continente neste torneio", divulgou o mandatário.

O Flamengo fará sua estreia no torneio no no próximo dia 7. O adversário será o vencedor de Al Hilal, da Arábia Saudita, e Wydad, do Marrocos. Principal favorito ao título, o Real Madrid fará seu primeiro jogo no dia seguinte. O campeão europeu irá encarar o vencedor do duelo entre Seattle Sounders, dos EUA, x Al Ahly, do Egito, e Auckland City, da Nova Zelândia. A final da competição irá acontecer no dia 11.

Desde o Mundial de Clubes de 2012, quando o Corinthians levou a melhor sobre o Chelsea que um clube da América do Sul não conquista o título. O Flamengo disputou a final do torneio em 2019, sendo derrotado pelo Liverpool por 1 a 0.