Andreas Pereira - Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Publicado 16/01/2023 18:58

O jornalista Bruno Formiga, da "TNT Sports", comparou dois meio-campistas com histórias recentes no Flamengo. Durante o programa "De Placa" desta segunda-feira, o comentarista afirmou que considera Andreas Pereira, ex-jogador do clube, melhor que Gerson, recentemente recontratado pelo Rubro-Negro.



"Eu tenho a visão de que o Andreas Pereira é mais jogador que o Gerson. Ele executa mais coisas e a carreira na Europa fala por si. Acho o Andreas Pereira mais jogador que o Gerson", opinou.

Andreas Pereira ficou muito marcado com parte da torcida do Flamengo após falhar na final da Libertadores de 2021, contra o Palmeiras. Já Gerson, é ídolo dos rubro-negros e ajudou a conquistar o torneio continental em 2019. Por isso, Bruno Formiga admitiu que a declaração não seria bem recebida pelos flamenguistas.



"Não tem nenhum torcedor do Flamengo que olhe para isso e concorde, porque a história no Flamengo é incomparável. Por mais que, assim que chegou, o Andreas tenha suprido a ausência do Gerson", falou.



Gerson chegou ao Flamengo em 2019 e acertou com o Olympique de Marselha, da França, em 2021. Neste ano, o "Coringa" foi recontratado pelo Rubro-Negro. Já Andreas, deixou a equipe carioca no ano passado para acertar com o Fullham, da Inglaterra, onde é um dos principais destaques na atual temporada.