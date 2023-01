Zico - Érica Martin/Agência O Dia

Publicado 16/01/2023 17:50

Rio - Maior ídolo da história do Flamengo, Zico agradeceu os torcedores do Flamengo pela mudança em uma das canções do Rubro-Negro. A versão anterior da música exaltava o Galinho, porém hostilizava Pelé e Maradona. Na última quinta-feira, antes da partida contra o Audax, uma repercussão negativa foi criada, após rubro-negros entoarem a canção durante homenagem do Maracanã ao Rei do Futebol, que morreu no último dia 29, aos 82 anos.

"Obrigado Nação. Isso é Flamengo. Recebi muitas mensagens e que seja um ano de muitas vitórias e conquistas. Saudações Rubro-Negras", publicou Zico.

"Zico, Zico, Zico, Zico, Zico! Gabigol é artilheiro, Adriano, Imperador!", diz a nova letra que estreou neste domingo na goleada do Flamengo sobre a Portuguesa por 4 a 1 pelo Carioca.