Gerson está de volta ao Flamengo - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Gerson está de volta ao FlamengoFoto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 16/01/2023 14:45

A vitória sobre a Portuguesa por 4 a 1, no último domingo, marcou não só a estreia da equipe principal do Flamengo na temporada 2023 como também o primeiro jogo de Gerson desde seu retorno ao time carioca. Nas redes sociais, o volante não escondeu a felicidade por estar de volta ao Rubro-Negro.

"Grato por estar de volta ao Maraca com o Manto e sentindo o apoio da Nação. Vamos juntos que temos muitos desafios pela frente", escreveu Gerson.

A reestreia, aliás, foi com o pé direito. Além de uma boa atuação, Gerson acertou todos os 72 passes que tentou na partida, de acordo com dados do site "SofaScore".

RETORNO DO CORINGA À GÁVEA

Para contratar Gerson, o Flamengo pagou ao Olympique de Marselha uma quantia de 15 milhões de euros fixos (R$ 85 milhões) por 80% dos direitos econômicos, mais 1 milhão de euros (R$ 5,6 milhões) por bônus com metas a serem atingidas.

Entretanto, os 6,5 milhões de euros (R$ 36,5 milhões) que os franceses ainda devem pela compra em 2021 serão abatidos do valor total.

Portanto, o pagamento parcelado será de 8,5 milhões de euros (R$ 45 milhões). O volante assinou até o fim de 2027.

AGENDA

O Flamengo, agora, vira a chave para a segunda rodada do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro volta a campo na próxima quarta-feira, às 19h, para enfrentar o Madureira no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo.