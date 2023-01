Thiago Maia jogador do Flamengo comemora seu gol durante partida contra o Portuguesa no estádio Maracanã pelo campeonato Carioca 2023. Neste Domingo (15) - Thiago Ribeiro/Agência Estado

Publicado 15/01/2023 20:45

Rio - Na estreia do time principal na temporada, o Flamengo goleou a Portuguesa por 4 a 1, neste domingo (15), no Maracanã, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. O meia Thiago Maia, que formou a dupla no meio-campo com Gerson, marcou o último gol da partida. Ele elogiou Gabi, que construiu a jogada do seu gol, e comemorou o retorno de Gerson.

"Estou muito feliz pelo gol. O Gabi sempre foi assim, desde o Santos. Sabe fazer gol e tocar a bola. Também estou feliz por estar jogando ao lado do Gerson, que tem uma grande história com essa camisa", disse.

O Flamengo dominou a Portuguesa desde o início da partida. Com um gol e uma assistência, Pedro foi o destaque da partida. Gabi, Fabrício Bruno e Thiago Maia completaram o placar para o Rubro-Negro, enquanto Edson Cariús diminuiu para a Portuguesa.

Com o resultado, o Flamengo disparou na liderança do Campeonato Carioca com seis pontos (tem um jogo a mais). O Rubro-Negro volta a campo na próxima quarta-feira (18), às 19h (de Brasília), contra o Madureira, em Cariacica, no Espírito Santo, pela 2ª rodada da competição.