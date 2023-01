Torcida do Flamengo fazendo sua festa no Maracanã - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 15/01/2023 19:53 | Atualizado 15/01/2023 20:27

Rio - A torcida do Flamengo causou polêmica na quinta-feira passada (12) após cantar uma música que exaltava Zico e provocava Pelé. A canção foi criticada pelo próprio Galinho, que desta vez pediu que parassem de cantar.

Durante a goleada sobre a Portuguesa por 4 a 1, neste domingo (15), no Maracanã, a torcida do Flamengo voltou a cantar a música, mas com uma letra adaptada. No novo cântico, Pelé e Maradona deram lugares a Gabigol e Adriano Imperador. E a canção caiu nas graças da arquibancada.

"Zico, Zico, Zico, Zico, Zico! Gabigol é artilheiro, Adriano, Imperador!", diz a nova letra.

Agora sim! Torcida do #Flamengo canta música em homenagem a Zico, e finaliza citando Gabigol e Adriano Imperador. Muuuuuito melhor, hein! pic.twitter.com/zTiqszqqJ2 — Gabriel Orphão (@GabrielOrphao) January 15, 2023

O Flamengo goleou a Portuguesa por 4 a 1 e disparou na liderança do Campeonato Carioca com seis pontos. O Rubro-Negro volta a campo na próxima quarta-feira (18), às 19h (de Brasília), contra o Madureira, em Cariacica, no Espírito Santo, pela 2ª rodada da competição.