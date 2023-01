Bruno Henrique também trabalhou com Dorival Júnior no Santos - Gilvan de Souza/Flamengo

Bruno Henrique também trabalhou com Dorival Júnior no SantosGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 15/01/2023 11:00 | Atualizado 15/01/2023 11:55

Rio - Maior ídolo da história do Flamengo, Zico entrou em um assunto que Vítor Pereira terá que decidir nesta temporada de 2023. Com uma lesão ligamentar no joelho direito, Bruno Henrique não atua desde o meio do ano passado, porém, ele terá condições de atuar este ano. E quando voltar, será que o atacante será titular? Na opinião do Galinho, existe a possibilidade dele atuar ao lado de Gabigol e Pedro.

"Qualquer jogador de futebol dá para jogar junto, desde que haja tempo para treinar e se saiba posicioná-los no espaço que cada um pode render melhor. Alguns treinadores acham que os jogadores têm que saber jogar em qualquer lugar do campo. Não tem que saber isso. Uma coisa é jogar e outra coisa é ter produtividade na função que se está fazendo", afirmou em seu canal no YouTube.

Contratado em 2019, Bruno Henrique foi um dos maiores destaques do Flamengo naquela temporada, sendo escolhido o craque da Libertadores e do Brasileiro, vencidos naquele ano pelo Rubro-Negro. O atacante seguiu como destaque em 2020 e 2021. No meio do ano passado se lesionou e não pode ser participativo nos títulos da Copa do Brasil e da Libertadores.