Gerson no treino do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Gerson no treino do Flamengo Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 14/01/2023 10:30

Rio - Os volantes Thiago Maia e Gerson já construíram histórias importantes pelo Flamengo. Ambos já declararam que são torcedores do clube carioca e foram titulares em conquistas de expressão pelo Rubro-Negro. Porém, pela primeira vez, em 2023, os dois jogadores vão iniciar uma temporada atuando juntos como titulares do Flamengo.

Gerson chegou ao Flamengo em 2009 e foi titular absoluto da equipe até 2021, quando saiu rumo ao Olympique de Marselha. Neste período em que esteve no Rubro-Negro, Gerson teve Willian Arão como companheiro de setor, durante a passagem de Jorge Jesus, e posteriormente com Rogério Ceni teve Diego Ribas. Com o treinador campeão brasileiro de 2020, Willian Arão atuou como zagueiro.

Já Thiago Maia chegou ao clube carioca em 2020. Logo no seu primeiro ano pelo Rubro-Negro, o jogador sofreu uma lesão no joelho. Quando retornou, o meio-campo titular do Flamengo tinha Willian Arão como primeiro volante e Andreas Pereira como segundo. Em 2022, viveu seu melhor ano no clube carioca. Sob o comando de Dorival Júnior, Thiago formou dupla vitoriosa ao lado de João Gomes, sendo campeão da Copa do Brasil e da Libertadores.

Com o retorno de Gerson e a saída de João Gomes, Thiago Maia e Gerson irão iniciar o ano como titulares do Flamengo. A paixão dos dois pelo Rubro-Negro era declarada antes mesmo do acerto. Revelado pelo Fluminense, Gerson revelou quando atuava no futebol italiano que era torcedor rubro-negro. Já Thiago, atuando no futebol da França, dizia que gostaria de ter feito parte do elenco campeão de 2019. Em 2023, esses dois rubro-negros estarão lado a lado.