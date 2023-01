Momento em que Arrascaeta bate de voleio para marcar um belo gol durante o treino do Flamengo - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Momento em que Arrascaeta bate de voleio para marcar um belo gol durante o treino do FlamengoFoto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 13/01/2023 17:41 | Atualizado 13/01/2023 17:44

Arrascaeta marcou um belo gol no treino do Flamengo desta sexta-feira. Após cruzamento na área, o uruguaio pegou de voleio para estufar as redes do gol defendido por Hugo. Veja como foi no vídeo abaixo: