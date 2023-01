Mundial de Clubes será no Marrocos - AFP

Publicado 13/01/2023 15:09

Rio - Diretor de relações institucionais do Real Madrid, Emilio Butragueño admitiu o favoritismo do Real Madrid no Mundial de Clubes. Em entrevista à TV do clube, ele apontou que o time merengue leva vantagem na "qualidade individual" sobre o Flamengo e os outros times do torneio, mas ressaltou a necessidade de estar em alerta.

"O futebol se igualou muito, todos os times têm uma grande organização defensiva, fisicamente são fortes. Se você não oferece o mesmo nível de intensidade e concentração, pode ser surpreendido. Hoje todos estão igualados e temos comprovado em todos os jogos que disputamos, em que se vence por detalhes, como a qualidade individual. E nisso temos vantagem, que temos que aproveitar", disse Butragueño.

O diretor também descartou a ideia de que os europeus não valorizam o Mundial e exaltou a chance de disputar mais um título.

"Sempre é um prazer jogar essa competição, pois para jogá-la tem que ganhar a Champions, um grande êxito conseguido pela equipe na temporada passada", afirmou.

O Mundial de Clubes acontecerá no Marrocos, entre os dias 1º e 11 de fevereiro. Para chegar à final do torneio e ter chances de enfrentar o Real Madrid, o Flamengo precisará passar pelo vencedor da partida entre Wydad Casablanca (representante do Marrocos, país-sede) e Al Hilal (campeão da Ásia). O Rubro-Negro faz sua estreia no dia 7 de fevereiro, às 16h (de Brasília). Já os europeus entram em campo no dia 8, contra o Al Ahly, vice-campeão africano, Auckland City, campeão da Oceania ou Seattle Sounders, campeão das Américas Central e do Norte.