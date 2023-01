Bruno Spindel e Marcos Braz, dirigentes do Flamengo - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 13/01/2023 12:37

Facundo Pellistri OLI SCARFF / AFP Rio - O Botafogo tem concorrência para contratar o atacante Facundo Pellistri, do Manchester United. De acordo com o jornalista argentino César Luis Merlo, do canal “TyC Sports”, além do Glorioso, o Flamengo também está interessado no atleta e teria feito uma proposta de empréstimo com opção de compra.

Além dos times cariocas, o Valencia-ESP também está de olho no jogador. Ainda segundo o jornalista Pellistri deve se reunir com o Manchester United na próxima semana, mas a tendência é que o time inglês não abra mão do atacante.

Com a camisa do United, Pellistri disputou apenas uma partida. Na última Copa do Mundo, o atacante foi titular nos três jogos do Uruguai na fase de grupos. Na temporada passada, foi emprestado ao Alavés, onde disputou 26 jogos e não marcou gols.