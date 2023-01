RJ - CARIOCA 2023, FLAMENGO X AUDAX - ESPORTES - CARIOCA 2023, FLAMENGO X AUDAX - Matheus França jogador do Flamengo durante partida contra o Audax no estádio Maracanã pelo campeonato Carioca 2023. - JORGE RODRIGUES /ESTADÃO CONTEÚDO

RJ - CARIOCA 2023, FLAMENGO X AUDAX - ESPORTES - CARIOCA 2023, FLAMENGO X AUDAX - Matheus França jogador do Flamengo durante partida contra o Audax no estádio Maracanã pelo campeonato Carioca 2023. JORGE RODRIGUES /ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 12/01/2023 23:28

O Flamengo iniciou 2023 com o pé direito. Nesta quinta-feira, o Rubro-Negro venceu o Audax por 1 a 0 no Maracanã, em partida adiantada da quinta rodada do Campeonato Carioca. Sob os olhares do técnico Vítor Pereira, que marcou presença no estádio, Matheus França marcou o único gol do jogo.

Agora as duas equipes viram a chave para a primeira rodada do Estadual. O Flamengo volta a campo no domingo, às 18h, para enfrentar a Portuguesa no Maracanã. Já o Audax Rio enfrentará o Botafogo no mesmo dia, mas às 16h, no Nilton Santos.

O JOGO

O primeiro tempo de partida foi de pouca emoção. A única grande chance na etapa inicial, inclusive, sequer exigiu a defesa do goleiro. Aos 22 minutos, Mateusão recebeu a bola na área e tocou atrás para Everton Araújo, que estava livre de marcação. O volante chutou forte, mas a bola carimbou na marcação.

Cabe destacar que, pouco antes, o Rubro-Negro havia perdido Victor Hugo, que é um dos jogadores mais experientes desse jovem elenco. O meia levou a pior num choque de cabeça com Emerson Urso e precisou ser substituído.



No retorno para a etapa complementar, o Flamengo teve outra postura. Dominou e pressionou o Audax durante todo o começo de segundo tempo e foi premiado com o gol. Após erro do Audax, Thiaguinho ficou com a sobra e tocou para Matheus França, que estava livre na entrada da área. O camisa 42 dominou, ajeitou o corpo e bateu forte de perna esquerda no canto, sem chances de defesa para Leandro.

Aos 24 minutos, o Fla passou muito perto de fazer o segundo. Mateusão recebeu ótimo lançamento em profundidade pelo lado direito de Matheus França, invadiu a área, driblou o marcador e finalizou de perna esquerda. No entanto, a bola subiu muito e foi para fora.

Apesar do jogo sob controle, o sistema defensivo do Rubro-Negro vacilou e quase cedeu o empate. Aos 32 minutos, o Audax finalmente conseguiu encaixar uma boa troca de passes e chegou com perigo pelo lado direito. A zaga do Fla falhou por duas vezes no corte, e Romarinho cruzou para Higor Leite, que estava livre de marcação na área. O meio-campista finalizou forte, e a bola passou rente à trave de Matheus Cunha.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Audax Rio



Data e Hora: 12/01/2023, às 21h30

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães



Cartões amarelos: Raphael Lopes e Emerson Urso (AUD)

Cartões vermelhos:

Gols: Matheus França (1-0)(10'/2ºT)

FLAMENGO (Técnico: Mario Jorge)

Matheus Cunha; Wesley, Gabriel Noga, Cleiton e Ramon; Igor Jesus, Victor Hugo (Everton Araújo, 19'/1ºT) e Matheus França (André, 42'/2ºT); Werton (Petterson, 35'/2ºT), Thiaguinho e Mateusão (Lorran, 42'/2ºT).

AUDAX RIO (Técnico: Júnior Lopes)

Leandro; Lucas Mota, Rafael Castro, Thómas Kayck e Kaio Cristian (PH, 37'/2ºT); Keverton (Fabinho, 20'/2ºT) Diego Valderrama e Higor Leite; Clisman (Pablo Thomaz, Intervalo), Emerson Urso (Romarinho, 20'/2ºT) e Raphael Lopes (Matheus Monteiro, 20'/2ºT).