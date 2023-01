Matheus Cunha - Gilvan de Souza/Flamengo

Matheus CunhaGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 12/01/2023 18:23

Rio - O Flamengo terá muitas caras novas em sua estreia no Campeonato Carioca, nesta quinta-feira (12), contra o Audax, no Maracanã. Entre os mais conhecidos da torcida rubro-negra, está Matheus Cunha, que foi o quarto goleiro do time carioca em 2022. Assim como na última temporada, ele será titular da equipe alternativa que jogará as primeira rodadas do estadual e vibrou com a oportunidade.

"Cada minuto podendo aproveitar com essa camisa e com esse elenco é especial. Vejo esses dois jogos como oportunidades para mostrar meu potencial e conseguir pôr em prática todo o meu trabalho no dia a dia. Acredito que essas duas partidas serão importantes para o meu desenvolvimento e também para a sequência da temporada. Tenho trabalhado forte no dia a dia em busca dessas oportunidades e estou preparado", afirmou Cunha ao "GE".

Curiosamente, as únicas partidas de Matheus Cunha em 2022 foram as duas que marcaram o início de temporada do Flamengo. Durante o restante do ano, ele ficou atrás de Santos, Diego Alves e Hugo Souza, mas garante que aprendeu muito neste período.

"Tenho o privilégio de poder aprender com cada goleiro que aqui está ou esteve. São goleiros experientes e quem procuram passar para nós, mais jovens, dicas importantes. Costumo sempre dizer que temos que buscar evoluir e aprender diariamente. Isso que tenho feito nesse período com os profissionais. É manter o trabalho forte, evoluir e buscar as oportunidades", disse.

O goleiro também relatou como tem sido a nova rotina com a chegada de Vítor Pereira, novo técnico do Flamengo.

"São treinos intensos e extremamente didáticos. Nosso grupo é excelente de trabalhar e estamos sempre dispostos a aprender. Não tenho dúvidas que sairemos dessa pré-temporada prontos para os desafios que teremos pela frente", revelou.

Nas primeiras rodadas do Carioca, o Flamengo mandará a campo um time sub-20, comandado por Mário Jorge. Contra o Audax, além de Matheus Cunha, a equipe terá Wesley, Noga, Cleiton e Ramon; Igor Jesus, Victor Hugo e Matheus França, Thiaguinho, Werton e Mateusão.