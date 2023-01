Vítor Pereira durante treino do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 12/01/2023 10:52 | Atualizado 12/01/2023 11:00

Rio - O Flamengo inicia a busca pelo 38º título do Campeonato Carioca nesta quinta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), contra o Audax Rio, no Maracanã, em jogo antecipado da 5ª rodada. O time será formado pela maioria dos jogadores sub-20, assim como o técnico da categoria, Mário Jorge. Entretanto, O DIA apurou que a expectativa é que o treinador Vitor Pereira esteja no estádio para acompanhar a estreia.

Vitor Pereira foi contratado neste ano após encerrar a passagem de uma temporada pelo Corinthians. No Timão, o treinador português foi finalista da Copa do Brasil, sendo vice-campeão para o próprio Flamengo, além de quarto colocado no Brasileirão (uma posição à frente do Rubro-Negro). O desempenho agradou e ele foi escolhido para substituir Dorival Júnior, que deixou o clube.

O Flamengo jogará com time formado por jovens, sendo a maioria do sub-20 e outros que estão integrados ao time principal desde o ano passado, como Matheus França, Victor Hugo e Matheusão. O jogo também marcará o retorno do do zagueiro Noga, do lateral-esquerdo Ramon e do atacante Thiaguinho, que foram emprestados em 2022.

Nas primeiras rodadas do Carioca, o Flamengo utilizará um time formado por jovens e, aos poucos, irá introduzindo os principais nomes do elenco. O motivo é a preparação para a disputa do Mundial de Clubes, que acontece entre os dias 1 e 11 de fevereiro. O Rubro-Negro estreia entre os dias 7 e 8. A decisão está prevista para o dia 11.

*Reportagem do estagiário Gabriel Ophão sob a supervisão de Rodrigo Souza