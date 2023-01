Flamengo enfrentará o Audax com elenco composto por jogadores do sub-20 - Marcelo Cortes/C.R.Flamengo

Rio - Nos últimos anos, o Flamengo tem mantido uma "tradição" de iniciar o Campeonato Carioca com uma equipe alternativa, composta pelos destaques do elenco sub-20. Neste ano, não será diferente e, já nesta quinta-feira (12), os jovens comandados por Mário Jorge enfrentarão o Audax, às 21h30, no Maracanã, enquanto os profissionais seguem com a pré-temporada.

A oportunidade de jogar a competição pode render frutos aos jovens jogadores, que passam a ser ainda mais vistos. No entanto, atuar no Estadual não é garantia de sucesso no futuro. Nos últimos anos, apenas dois jogadores oriundos da equipe sub-20 se destacaram no Campeonato Carioca e se firmaram na equipe profissional: o volante João Gomes e o meia-atacante Lázaro.

Logo após a conquista do Brasileirão e da Libertadores de 2019, e o vice mundial do mesmo ano, o Flamengo iniciou o Campeonato Carioca com uma equipe repleta de jogadores sub-20, que disputou quatro partidas, incluindo os clássicos contra Vasco e Fluminense. Na ocasião, o Rubro-Negro venceu dois jogos (entre eles, o duelo com o Cruzmaltino), empatou um e perdeu o clássico contra o Tricolor.

A equipe, comandada por Maurício Souza, tinha o meia Pepê, que hoje defende o Grêmio, como principal destaque ofensivo. Na parte defensiva, as expectativas eram altas pelo volante Hugo Moura. No entanto, o jovem, que atualmente joga no Athletico-PR, teve que jogar grande parte do Estadual como um zagueiro improvisado, por conta das constantes lesões de Matheus Dantas, que geraram críticas dos torcedores nas redes sociais. A dupla não conseguiu se firmar no Flamengo, e foram vendidos para outros clubes.

Diferentemente de Pepê e Hugo Moura, o atacante Vítor Gabriel teve atuações abaixo do esperado no Estadual, e foi emprestado ao Braga, de Portugal, ainda no começo daquele ano.

Em 2021, já na pandemia de Covid-19, três jogos do time que havia acabado de se tornar campeão brasileiro foram disputados com uma equipe alternativa. Assim, o Flamengo venceu os confrontos com Macaé e Nova Iguaçu, mas viu os Crias do Ninho serem superados pela equipe principal do Fluminense.

Naquela ocasião, o diferencial foi o fato dos torcedores conhecerem um pouco mais dos jovens que entraram em campo. Por conta dos diversos testes de Covid-19 positivos no elenco principal, em 2020, o departamento de futebol do Flamengo foi obrigado a misturar equipes, fazendo com que atletas do sub-20 recebessem mais oportunidades.

A principal novidade foi a presença do volante João Gomes, que estava sendo elogiado nos bastidores do clube. Além dele, os zagueiros Natan e Gabriel Noga, e o lateral-esquerdo Ramon também se destacaram e ganharam espaço no time principal. No entanto, apenas João e Natan conseguiram se firmar no Rubro-Negro, já que Noga e Ramon perderam espaço e foram emprestados para clubes menores.

O Estadual também deu visibilidade para o meia Max, que marcou um golaço contra o Nova Iguaçu, e recebeu oportunidades em alguns jogos do Flamengo no Brasileirão. No entanto, o jogador foi negociado com o Cuiabá, no meio do ano, e não vestiu mais a camisa do clube da Gávea. Hoje, o meio-campista veste a camisa do Colorado Rapids, dos Estados Unidos.

A grande esperança de gols desta equipe era o meia-atacante Lázaro. O jogador atendeu as expectativas, marcando os dois gols da estreia do Rubro-Negro na competição. Além dele, o meia Matheus França, o atacante Werton e o goleiro Matheus Cunha também se destacaram e foram bastante elogiados pelos torcedores. Destes, apenas Lázaro teve destaque na equipe principal.

O atacante Ryan Luka foi um dos que mais desapontou nesta equipe comandada pelo técnico Fábio Matias. Embora ainda permaneça no Flamengo, o jogador não recebeu tantas oportunidades na equipe profissional, diferentemente de outros nomes da posição como Mateusão e André Luiz, que, embora não sejam presença constante, acabam sendo chamados quando necessário.

Para 2023, a principal aposta do Flamengo é o meio-campista Lorran. O jovem, de apenas 16 anos, se destacou na sua rápida participação pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Além dele, os jogadores com experiência na equipe profissional, como Matheus Cunha, Marcos Paulo, Gabriel Noga, Cleiton, Igor Jesus e Werton podem fazer a diferença na equipe rubro-negra.

*Reportagem do estagiário Gabriel Orphão, sob supervisão de Lucas Felbinger.