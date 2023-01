David Luiz e Rodrigo Caio no treino do Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 11/01/2023 17:00

Com pouco mais de uma semana de trabalho até agora no Flamengo, Vitor Pereira é motivo de elogios dos jogadores pela metodologia utilizada nos treinamentos de pré-temporada. Os trabalhos em período integral têm deixado o grupo cansado, mas satisfeito com o que vem fazendo.



"Ele é muito direto, simplifica bem os trabalhos e nos explica o que temos que desempenhar nos treinos para aplicar nos jogos", explicou David Luiz em entrevista à FlaTV.



Segundo o 'Uol', o treinador português faz treinos em campo reduzido e, em alguns momentos, utiliza apenas a grande área, com o objetivo de trabalhar para furar retrancas.



Com jogos decisivos já em janeiro e fevereiro, os trabalhos têm sido intensos e também focados na preparação física



"Nunca é fácil voltar de férias. Esses treinos buscam ganho de intensidade o mais rapidamente possível porque já temos grandes jogos pela frente. Então temos que tentar estar 100%", disse David Luiz, completando:



"Esse período é o tempo necessário para ter boas respostas nos jogos. Por isso voltamos logo depois do Natal (no dia 26) para fazer a introdução e, em janeiro, dando melhoria física para desempenharmos o quefor preciso para ganhar os jogos e os titulos pela frente".