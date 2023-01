Vítor Pereira durante treino do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 11/01/2023 11:16

Com uma semana de trabalho no Ninho do Urubu completada na última segunda-feira (9), o técnico Vítor Pereira publicou a primeira mensagem em suas redes sociais desde que acertou com o Flamengo. O português ressaltou o orgulho de estar trabalhando no Rubro-Negro e destacou a busca pelos títulos em 2023.

"Antes de mais , gostaria de agradecer a todos pelo apoio, carinho e positividade nesta fase inicial de um novo ciclo. Juntos, seguimos trabalhando muito para honrar os torcedores e levar o Mengão aos títulos tão desejados! É, para mim, um motivo de orgulho estar aqui, e garanto aos torcedores uma enorme dedicação por este clube gigantesco!", publicou o treinador português do Flamengo.



Vítor Pereira foi apresentado como técnico do Flamengo na última terça-feira. O comandante aceitou o desafio de dirigir o time carioca após deixar o Corinthians, clube que comandou em 2022.



O português assinou contrato de uma temporada com o Rubro-Negro, que disputará sete títulos no ano. As primeiras decisões já estão no horizonte de Vítor Pereira e companhia. No dia 28 de janeiro, o Flamengo enfrenta o Palmeiras pela Supercopa do Brasil. Em fevereiro, o clube embarca para o Marrocos, onde disputará o Mundial de Clubes. A semifinal está prevista para o dia 7 e a final, dia 11.