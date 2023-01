Marcos Braz é o VP de futebol do Flamengo - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 10/01/2023 19:42

Rio - O lateral-direito Rodrigo Conceição, do Porto, foi oferecido por empresários ao Flamengo. O jogador, de 23 anos, possui contrato com o clube português até o fim da temporada europeia de 2024, mas não deve permanecer na equipe. A informação é do portal "Torcedores".

Rodrigo Conceição foi oferecido ao Flamengo Divulgação/Porto

Mesmo sendo um jovem jogador com futuro promissor, o Departamento de Futebol do Rubro-Negro entende que já possui jogadores o suficiente para a posição. Com isto, a contratação de Rodrigo Conceição, neste momento, foi descartada.

Atualmente, o Flamengo conta apenas com o jovem Matheuzinho e o uruguaio Guillermo Varela na lateral direita. Já a equipe sub-20 do Rubro-Negro, que pode, em algumas hipóteses, participar de jogos do time principal, possui Wesley e Daniel Sales como opções da posição.

Na última temporada, Rodrigo Conceição, que é cria da base do próprio Porto, entrou em campo em 19 oportunidades, não marcou gols mas deu duas assistências para seus companheiros.