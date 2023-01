Agustín Rossi será jogador do Flamengo em 2023 - Divulgação/Boca Juniors

Agustín Rossi será jogador do Flamengo em 2023Divulgação/Boca Juniors

Publicado 10/01/2023 12:39

Rio - O Flamengo não voltará da Argentina com a liberação imediata do goleiro Rossi, que assinou pré-contrato com o clube nos últimos dias. Após quatro dias em Buenos Aires, Marcos Braz e Bruno Spindel decidiram voltar nesta terça-feira ao Rio, de onde tentarão conversar com o Boca Juniors à distância. A informação é do site "GE".

A ideia dos dirigentes do Flamengo era se reunirem em Buenos Aires com Juan Román Riquelme, diretor esportivo e vice-presidente do Boca Juniors. No entanto, o ex-meia não se mostrou disposto a receber os rubro-negros em nenhum momento. No fim da noite do último domingo, o time argentino enviou um e-mail ao Flamengo dizendo não ter interesse em liberar Rossi de imediato.

O Flamengo está disposto a pagar US$ 300 mil (R$ 1,5 milhões) para ter Rossi já em janeiro. Caso o Boca continue irredutível, o goleiro só vestirá a camisa rubro-negra a partir de 1º de julho. Ele assinou com o time carioca até 2027.