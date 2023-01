Estádio Mané Garrincha - Paula Reis/C.R. Flamengo

Publicado 10/01/2023 17:05

Rio - Restando 18 dias para a Supercopa do Brasil, a CBF ainda não decidiu o local da disputa entre Flamengo e Palmeiras. De acordo com o portal "Coluna do Fla", duas cidades travam uma disputa para receber o duelo: Brasília e Salvador.

Mesmo com os ataques golpistas do último domingo, na Praça dos Três Poderes, a capital federal segue como favorita para receber a decisão. O Grupo Metrópoles fez uma oferta de R$ 6 milhões à CBF para organizar a partida.

"Não há que se cogitar ‘plano B’, visto que Brasília encontra-se, hoje, em situação de normalidade. O Metrópoles segue com todo empenho na realização da Supercopa em Brasília, tendo total apoio da governadora (Celina Leão) em exercício e dos responsáveis pela segurança pública", disse a CEO do Grupo Metrópoles, Lilian Tahan, ao "Coluna do Fla".

Apesar de saber do favoritismo de Brasília, Salvador corre por fora e tenta levar a decisão para a Arena Fonte Nova. A expectativa é de que a sede seja escolhida até o próximo sábado (14).