Supercopa do Brasil está marcada para o dia 28 de janeiro de 2023 - Lucas Figueiredo/CBF

Supercopa do Brasil está marcada para o dia 28 de janeiro de 2023Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 09/01/2023 18:32 | Atualizado 09/01/2023 18:33

Uma reunião nesta terça-feira (10) na sede da CBF definirá o local do confronto entre Flamengo e Palmeiras, dia 28, pela Supercopa do Brasil. A entidade espera que os dois clubes cheguem a um entendimento sobre a questão.

Entre as opções para a partida está Orlando, nos Estados Unidos, e Brasília. Entretanto, após os atos de barbárie no domingo, quando terroristas invadiram os Palácios do Planalto e do STF, assim como o Congresso, a questão da segurança deixa dúvidas sobre a capital federal.

A CBF pediu uma posição do Governo Federal sobre a possibilidade de o jogo entre Flamengo e Palmeiras acontecer em Brasília. Se houver aprovação, a opção será colocada à mesa.

Outras cidades do Brasil também são avaliadas para o confronto entre os campeões da Copa do Brasil e do Brasileiro de 2022. A expectativa é resolver a questão nesta reunião de terça-feira.