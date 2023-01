Agustín Rossi, goleiro do Boca Juniors - AFP

Agustín Rossi, goleiro do Boca JuniorsAFP

Publicado 09/01/2023 12:25

Rio - O Flamengo encaminhou nesta segunda-feira (9) o acerto com o goleiro Agustín Rossi, do Boca Juniors, da Argentina. O clube acertou os últimos detalhes com os representantes do jogador para a assinatura do pré-contrato, de acordo com o jornalista Venê Casagrande.

Com o acerto encaminhado com os representantes do jogador, o Flamengo tenta convencer o Boca Juniors de liberá-lo imediatamente. Rossi tem contrato com o clube argentino até junho deste ano, mas os Xeneizes pedem uma compensação financeira para liberá-lo antes do fim do vínculo.

O problema é que o Boca Juniors pede uma quantia considerada alta pelo Flamengo e, por isso, a solução é a assinatura de um pré-contrato. Por outro lado, o clube carioca deseja ter o jogador no início da temporada. Para isso, estaria disposto a pagar até R$ 1,5 milhão - valor considerado baixo pelos hermanos.

Com a assinatura do pré-contrato, o Flamengo acredita que o Boca Juniors pode ceder e liberá-lo pelo valor de até R$ 1,5 milhão. Caso o clube argentino recuse a última oferta dos cariocas, Rossi chegará ao Rio de Janeiro, em junho, sem custos.