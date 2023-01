Jogadores do elenco principal do Flamengo farão sua estreia em 2023 no duelo com a Portuguesa - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 07/01/2023 13:38

Rio - Já pensando nas condições físicas dos jogadores na Supercopa, no Mundial de Clubes e na Recopa, o técnico Vítor Pereira decidiu antecipar o retorno dos jogadores da equipe principal do Rubro-Negro para o duelo com a Portuguesa, no dia 15. A informação é do portal "GE".

Inicialmente, os jogadores comandados por Vítor Pereira iriam ser divididos em dois grupos, que estreariam nos confrontos com o Madureira, no dia 18, e Nova Iguaçu, no dia 21.

Ao todo, 28 jogadores estarão à disposição do treinador português para a disputa do Campeonato Carioca. Alguns destes atletas, inclusive, estarão com o treinador Mário Jorge no duelo com o Audax, na primeira rodada do estadual.

Confira os jogadores que estão à disposição de Vítor Pereira para o começo da temporada de 2023:

Goleiros - Santos, Hugo e Matheus Cunha

Laterais - Matheuzinho, Varela, Filipe Luís e Ayrton Lucas

Zagueiros - David Luiz, Léo Pereira, Fabrício Bruno, Rodrigo Caio e Pablo

Volantes - Gerson, Thiago Maia, João Gomes, Pulgar e Vidal

Meias - Victor Hugo, Matheus França, Everton Ribeiro e Arrascaeta

Atacantes - Gabigol, Pedro, Everton Cebolinha, Marinho, Thiaguinho, Werton e Mateusão