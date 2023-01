Torcida do Flamengo - Marcelo Cortes/CRF

Publicado 07/01/2023 10:37 | Atualizado 07/01/2023 10:38

Rio - O Madureira definiu os valores dos ingressos para o confronto com o Flamengo, no dia 18 deste mês, às 19h, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. O duelo, válido pela segunda rodada do Campeonato Carioca, terá bilhetes a venda por R$ 200 (meia-entrada) e R$ 400 (inteira).

Além dos preços salgados, o site oficial para venda das entradas ainda cobra uma taxa de R$ 30 para os ingressos de meia-entrada, e R$ 60 para as inteiras.

Os bilhetes de meia-entrada são válidos para estudantes, idosos e adolescentes de 12 a 16 anos (desde que acompanhados dos pais ou de um responsável). Também pagará terá o direito da meia os torcedores que levarem um quilo de alimento não-perecível. Bebês de até um ano não pagam ingresso.