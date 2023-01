Andrade está internado desde o dia 29 de dezembro - Arquivo

Andrade está internado desde o dia 29 de dezembroArquivo

Publicado 07/01/2023 16:09 | Atualizado 07/01/2023 16:10

Rio - Multicampeão pelo Flamengo, o ex-jogador Andrade segue internado em um hospital no Rio de Janeiro, após sofrer um infarto no último dia 29 de dezembro. Segundo informações obtidas pelo LANCE!, o ídolo rubro-negro está lúcido e responde bem ao tratamento, mas segue sem previsão de alta médica.

O caso não foi considerado grave, uma vez que é um problema circulatório e não tem veias entupidas. Porém, exames detectaram um pequeno problema no coração, que já está sendo tratado com cautela. Ele havia participado do Jogo das Estrelas, na véspera do incidente.



Pelo Flamengo, Andrade colecionou títulos. Conquistou seis Taças Guanabaras (1979, 80, 81, 82, 84 e 88), três Taças Rio (1983, 85 e 86), quatro Campeonatos Carioca (1979 2x, 81 e 86), quatro Campeonatos Brasileiros (80, 82, 83, 87), uma Libertadores da América e a Copa Intercontinental – ambos em 1981. O ex-volante também venceu a Taça Geraldo Cleofas Dias Alves (1976) e o Troféu Ramon de Carranza (1979/80). Em 2009, foi Campeão Brasileiro como treinador do Flamengo.