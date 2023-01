Carlos Alberto segue repercutindo o lance com Arrascaeta no Jogo das Estrelas - Reprodução

Carlos Alberto segue repercutindo o lance com Arrascaeta no Jogo das EstrelasReprodução

Publicado 07/01/2023 12:13

O ex-jogador Carlos Alberto relembrou o drible que levou de Arrascaeta, no Jogo das Estrelas de Zico, no Maracanã. Durante o podcast 'Mundo GV', o comentarista revelou ter tentado machucar o meia do Flamengo.

"Você viu meu pé esquerdo como chega nele? Se pega aquele pé esquerdo, aquela foiçada, ia virar saci-pererê", comentou Carlos Alberto após sofrer brincadeiras do apresentador e também ex-jogador Getúlio Vargas.



A caneta dada por Arrascaeta em Carlos Alberto rendeu vários memes nas redes sociais. O comentarista não gostou muito das brincadeiras e deu várias respostas, inclusive, mostrando o troféu da Champions, conquistado pelo Porto.

Arrascaeta foi um dos destaques do Jogo das Estrelas, no último dia 28 de dezembro. Ele se apresentou no dia 2 para a pré-temporada pelo Flamengo, que estreia no Campeonato Carioca no dia 12, e já disputa o Mundial de Clubes no próximo mês.