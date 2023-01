Gabigol comemorou o retorno do volante Gerson - Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Publicado 06/01/2023 19:01

Rio - Gerson retornou ao Flamengo e reencontrou vários jogadores com quem esteve ao lado em sua primeira passagem pelo clube. Nesta sexta-feira (6), Gabigol comemorou o retorno do volante, e aproveitou para exaltar o clube da Gávea.

Temos uns dos maiores ídolos da história de volta! Aceita que o @Flamengo é o maior que vários.. e não digo do Brasil https://t.co/bvFKbzLYUE — Gabriel Barbosa (@gabigol) January 6, 2023

Pouco antes, Gabriel Barbosa já havia compartilhado um vídeo de Gerson vestindo a camisa do Flamengo, e brincou utilizando um famoso bordão do streamer Casimiro.

Estamos falando da elite! https://t.co/CqdoAujA0k — Gabriel Barbosa (@gabigol) January 6, 2023

Gabigol e Gerson, agora, se preparam para a temporada de 2023. Ao que tudo indica, os jogadores da equipe principal do Rubro-Negro devem entrar em campo no duelo com o Madureira, no dia 18 deste mês. Antes disso, o elenco sub-20 do Flamengo enfrentará o Audax e a Portuguesa, nos dias 12 e 15, respectivamente.