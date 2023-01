Vítor Pereira durante treino do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 06/01/2023 17:12

Rio - Recém-chegada ao Flamengo, a comissão técnica de Vítor Pereira está disposta a estreitar laços com os jogadores. Segundo o portal "GE", após uma semana de treinos intensos, o português e sua equipe participaram de um churrasco de confraternização com o elenco em sítio vizinho ao Ninho do Urubu.

Desde a última segunda-feira, o elenco do Flamengo vinha treinando em tempo integral e com bastante intensidade. Na tarde desta sexta, eles foram liberados das atividades para comparecerem à confraternização, que também contou com funcionários e teve início às 14h.

Pela manhã, Vítor manteve a rotina que adotou ao longo da última semana, com um treino marcado por intensidade e muitas disputas de bola. A característica tem marcado o trabalho do técnico português neste início no Flamengo.

O Flamengo estreia no Campeonato Carioca na próxima quinta-feira, às 21h30, no Maracanã, contra o Audax. O Rubro-Negro mandará a campo o time sub-20, comandado por Mário Jorge. A tendência é que Vítor Pereira e o time principal só façam a estreia na quarta rodada do Estadual.