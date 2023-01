Neto - Reprodução

Publicado 06/01/2023 15:07

Rio - De volta ao Flamengo, Gerson foi apresentado na última quinta-feira (5), no clube, fazendo com que diversos programas jornalísticos tocassem no assunto de seu retorno. Durante o programa "Os Donos da Bola", o apresentador rasgou elogios ao Coringa, e parabenizou o Flamengo pela contratação.

“Olympique de Marselha é um time pequeno perto do Flamengo. Quando você volta, Gerson, você volta para um grande clube. Você volta para o clube que pode te levar à Seleção. Você deixou de ir para a Seleção quando foi pro Marselha, e você é um baita jogador, um dos melhores que vi na minha vida. Talvez você pudesse ter ido para o PSG, Real Madrid ou Barcelona, mas o Flamengo ama tanto você. Você é um craque de bola, parabéns ao Flamengo, de repartilhar um jogador tão maravilhoso como o Gerson”, destacou Craque Neto, antes de completar:

“Pelo amor de Deus, que craque que é. Você deu dois passos para frente. Gerson, ótima escolha em voltar para o Flamengo. ”, destacou.

O ex-goleiro Wagner Velloso também elogiou o novo camisa 20 do Mengão, e destacou as chances de Gerson ser convocado para a seleção brasileira.

“Eu gosto também, é uma grande contratação. Gerson estava muito bem quando foi embora, jogando como segundo volante. Ele é grande jogador, vem aqui para brigar por espaço na Seleção. Disse que voltou ainda mais adaptado a fazer outras funções, então é um jogador que vai acrescentar muito no Flamengo”

Já o ex-meio-campista Souza aproveitou o assunto para, junto de Neto, criticar Tite pela ausência de Fred na seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar.

“Como esse jogador não foi para a Copa do Mundo? ”, questionou Souza.

“Porque o Tite levou o Fred. Amiguinho do Fred. ”, afirmou Neto.

“Prefiro Gerson com perna amarrada pra trás”, Completou Souza.

Ainda no programa, o jornalista Bruno Laurence brincou sobre o alto nível dos volantes do Flamengo, e destacou, ainda, o grande desempenho de Gerson na sua primeira temporada pelo Olympique de Marselha, ainda com o técnico Jorge Sampaoli.

“Flamengo está sem segundo volante, né? Tem só Thiago Maia, Vidal e Gerson. Tá difícil a vida”, disse, de forma humorada, antes de completar:

“Gerson pode jogar em qualquer posição. Na sua primeira temporada com o Sampaoli, o Olympique voltou a Champions League e foi vice-campeão na França. Nessa temporada, trocou o técnico e aí de fato ele perdeu espaço e jogou muito menos. É craque, joga bola demais. Coringa vem que vem pro Flamengo”, finalizou.