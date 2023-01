Gerson - Divulgação / Flamengo

05/01/2023

Rio - Pouco mais de um ano depois de aceitar a oferta do Olympique de Marselha, Gerson, de 25 anos, está de volta ao Flamengo. Na apresentação realizada nesta quinta-feira, no Ninho, o meia comemorou o retorno e agradeceu o esforço dos dirigentes do Rubro-Negro para sua contratação.

"Eu estou muito feliz em estar de volta a minha casa. Agradeço ao presidente, ao Marcos e ao Bruno, realmente era uma negociação muito difícil, eles tiveram que ser incansáveis. Eu já estava ficando um pouco nervoso porque queria resolver logo, mas graças a Deus tudo aconteceu bem", afirmou.

Sobre sua passagem no futebol francês, Gerson negou que tenha se frustrado ou fracassado pelo Olympique. O jogador, de 25 anos, exaltou seus números na temporada europeia de 2021/2022.

"Falaram em frustração, né, e é uma coisa que eu acho que não teve. Fizemos grandes coisas lá. Em número de participações foi meu melhor momento na carreira, nos classificamos para a Champions League. Eu não vejo frustração nenhuma, fui bem, mas infelizmente eu não tive um bom convívio com o treinador que chegou e eu optei em seguir minha vida de uma outra forma. As pessoas que falaram isso não me acompanharam direito lá, e eu sei o que eu fiz lá", disse.

Por fim, Gerson exaltou a qualidade do futebol brasileiro e dos jogadores que atuam no país. Na opinião dele, há um erro de análise em relação a inferioridade em relação aos europeus.

"Nós mesmos brasileiros erramos muito nesse sentido, porque nós temos sempre os melhores jogadores e ajudamos muito os europeus indo para lá. Nós mesmos criticamos o nosso futebol, e podíamos fazer aqui um futebol de elite. E sempre se fala que voltar para o Brasil é um tiro no pé, e isso dá força para eles falarem mal do nosso futebol", finalizou.